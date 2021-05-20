Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик вразила вбранням на світському заході

Як пише Politeka.net, 40-річна Лілія Ребрик наробила галасу в мережі, показавши, як вона виглядала на церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії. Зірка стала ведучою премії, вийшовши на сцену в неймовірно красивій сукні з прозорою спідницею і вишивкою на корсеті.

"Сьогодні мала честь бути ведучою ювілейної церемонії нагородження переможців Національної премії ім. Т. Шевченка. Премії цього року-60! Відчула енергію людей, які творять нашу українську культурну історію. Україна, спасибі за любов", - підписала фото Ребрик.

У коментарях шанувальниці не змогли стримати емоцій. Практично всі компліменти стосувалися вбрання телеведучої.

"Вау, яке плаття))", "Ви дуже красива і ніжна. Ваші фото дуже позитивні і яскраві. Я пишаюся вами дуже", "нікого не видно, тільки Лілія в сукні", «Прям як наречена. Дуже красива", "захоплююся вашою життєрадісністю і позитивом", "сукня мрії", - пишуть користувачі Мережі.

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