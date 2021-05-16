Ведуча Лілія Ребрик розкрила універсальний секрет, як правильно відпочивати, причому неважливо де

Як відомо, 40-річна зірка зараз проводить відпустку в Туреччині разом зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким і двома дочками. У цьому райському куточку планети Лілія відзначила свій день народження, активно ділячись з публікою враженнями про відпочинок.

У своєму новому пості Ребрик зазначила, що, на жаль, відпустка добігає кінця, і показала, як проводить останні години на курорті, передає Politeka.net.

На кадрах зірка постала разом із близькими на затишній веранді, насолоджуючись фантастичними видами та об'їдаючись фруктами. Також сім'я зробила останній "заплив" у море та прогулялась по пляжу.

У підписі Лілія розповіла, що для неї означає відпочинок, розкривши секрет як правильно "відключитися та налаштуватися".

"Відпочинок - це ідеальне перезавантаження мозку та душі. Ти повертаєшся додому зовсім іншою людиною: вільною, сильною, зі свіжими думками та ідеями... Головне - вміти відпочивати, знати з ким відпочивати і знайти ту кнопку, яка вимкне вас від проблем і думок, дасть перезавантажитися голові, тілу і серцю. Ми поки насолоджуємося останніми годинами відпочинку - бродимо по теплому піску, купаємося в морі, об'їдаємося фруктами і вітаємо всіх з Днем сім'ї! Наша #дикасімейка вже сьогодні повертається до повсякденного життя, але потрібну кнопку ми знайшли і натиснули, тому поки ні про що не думаємо ❤️", - поділилася ведуча.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"У малятка в маленькій ручці яблучко. І воно так навколо "обгризане" маленькими зубками. Так зворушливо❤️😍. Спеціально так не сфоткаєш. Так мене зворушило..."

"Ви такі класні!!! Від вас виходить тепло і любов. Щастя вашій родині"

"У вас така хороша і дружна сім'я. Діти такі красиві"

"Дуже люблю вашу сім'ю🔥Дикі вони такі дикі❤ ❤"

"І вашу сім'ю зі святом. Побільше Вам несподіваних приємних сюрпризів. 😍"

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