Ведущая Лилия Ребрик раскрыла универсальный секрет, как правильно отдыхать, причем неважно где
Как известно, 40-летняя звезда сейчас проводит отпуск в Турции вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочерьми. В этом райском уголке планеты Лилия отметила свой день рождения, активно делясь с публикой впечатлениями об отдыхе.
В своем новом посте Ребрик отметила, что, к сожалению, отпуск подходит к концу, и показала, как проводит последние часы на курорте, передает Politeka.net.
На кадрах звезда предстала вместе с близкими на уютной веранде, наслаждаясь фантастическими видами и объедаясь фруктами. Также семья совершила последний "заплыв" в море и прогулялась по пляжу.
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В подписи Лилия рассказала, что для нее значит отдых, раскрыв секрет как правильно "отключиться и настроиться".
"Отдых - это идеальное перезагрузка мозга и души. Ты возвращаешься домой совсем другим человеком: свободным, сильным, со свежими мыслями и идеями... Главное - уметь отдыхать, знать с кем отдыхать и найти ту кнопку, которая выключит вас от проблем и мыслей, даст перезагрузиться голове, телу и сердцу. Мы пока наслаждаемся последними часами отдыха - бродим по теплому песку, купаемся в море, объедаемся фруктами и поздравляем всех с Днем семьи! Наша #дикаясемейка уже сегодня возвращается к обыденной жизни, но нужную кнопку мы нашли и нажали, поэтому пока ни о чем не думаем ❤️", - поделилась ведущая.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"У малышки в маленькой ручке яблочко. И оно так вокруг "обгрызано" маленькими зубками. Так трогательно❤️😍. Специально так не сфоткаешь. Так меня тронуло..."
"Вы такие классные!!! От вас исходит тепло и любовь. Счастья вашей семье"
"У вас такая хорошая и дружная семья. Дети такие красивые"
"Очень люблю вашу семью🔥Дикие они такие Дикие💋❤️"
"И вашу семью с праздником. Побольше вам неожиданных приятных сюрпризов. 😍"
Напомним, Лилия Ребрик загуляла с мужем в Турции, хвастнув яркими кадрами
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