Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик впечатлила нарядом на светском мероприятии

Как пишет Politeka.net, 40-летняя Лилия Ребрик наделала шуму в сети, показав, как она выглядела на церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии. Звезда стала ведущей премии, выйдя на сцену в невероятно красивом платье с прозрачной юбкой и вышивкой на корсете.

«Сегодня имела честь быть ведущей юбилейной церемонии награждения победителей Национальной премии им. Т. Шевченко. Премии этого года - 60! Почувствовала энергию людей, которые творят нашу украинскую культурную историю. Украина, спасибо за любовь», - подписала фото Ребрик.

В комментариях поклонницы не смогли сдержать эмоций. Практически все комплименты касались наряда телеведущей.

«Вау, какое платье))», «Вы очень красивая и нежная. Ваши фото очень положительные и яркие. Я горжусь вами очень», «Никого не видно, только Лилия в платье», «Прям как невеста. Очень красивая», «Восхищаюсь вашей жизнерадостностью и позитивом», «Платье мечты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик похвасталась семейным отдыхом в Турции. На снимке она позировала со своим мужем, хореографом Андреем Диким.

Напомним, что Ребрик показала свой коронный прыжок, "зависнув" над морем, Сумская в восторге: "Дочка уже осваивает".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик без макияжа поведала, что думает о родном доме после отдыха в Турции: "И все-таки...".

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