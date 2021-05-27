Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как живет

40-летняя звезда всегда выглядит стильно, пишет Politeka.net. В одном из интервью красотка рассказала, что в гардеробе девушки должно быть хотя бы два ключевых образа: белая блузка и черный костюм, а также красное платье и каблуки.

А если времени в обрез, то телеведущая рекомендует прибавить образу эффектности с помощью красной помады и идеального тона.

На новых фото в Инстаграм Ребрик предстала в стильном образе, в котором идеально все. Звезда надела маечку, жакет, брючки и белые летние ботинки, завершив образ разными аксессуарами.

На кадрах блондинка спустила с плеча жакет, придав некой игривости образу.

"Не умею жить без планов, без перспективы и обозначенных целей. # такасереда", - написала Лилия.

За час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Молодая красивая стильная и вообще простая хорошая девушка актриса мама и жена)", "Очень красивая и обаятельная ❤️. Пусть сложится в жизни все как планируете 🙏", "Какой красивый лук 😍", "Красивая такая", "Красотка. Когда вы все успеваете?😍😍😍😍", "Вы классная!", "Пусть всё сбудется🔥", "Тоже не могу без этого жить😅❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года. Звезда - мастер спорта по художественной гимнастике. Красотка отлично танцует, и в 2011 году она даже приняла участие в шоу "Танці з зірками", где познакомилась с будущим мужем Андреем Диким.

Напомним, Лилия Ребрик показала свой утренний рацион, фото вкусняшек: "Можно и позавтракать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в майке и шортиках подала украинцам хороший пример: "Надоело карантинить".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик в стильной блузе показала роскошную фигуру в студии: "Настоящая украинская женщина-пример".