Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик подняла вопрос здоровья в своем микроблоге

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса решила поделиться собственным опытом касательно загара и отдыха на море.

«Неделю назад мы вернулись с моря и уже проверили свою кожу после загара! Слава богу, у нас все хорошо! Каждый раз, когда мы приезжаем с моря, мы идем к дерматологу всей семьей, потому что с такими вещами, как здоровье, в нашей семье не шутят», - отметила актриса, добавив, что умудряется найти время даже в своем напряженном графике.

Ребрик напомнила, что статистика рака кожи шокирует. 5% на 100 000 человек в мире ежегодно слышат этот диагноз и узнают об агрессивной его форме - меланоме.

«К сожалению, в Украине этот показатель в среднем на 2% выше, чем в Европе или США. Страшно, что с каждым годом все больше совсем маленьких детей, подростков и молодых людей до 30 лет начинают болеть меланомой», - добавила Ребрик и призвала украинцев не тянуть с проверкой родинок, а также не перебарщивать с загаром.

В комментариях актрисе оставили массу комплиментов. Не обошлось и без критики.

«В Украине у людей на хлеб денег нет, где там Турция, солнце, анализы. Теперь все блогеры стали, одна реклама, неизвестно кого слушать – врача или блогера», «Спасибо за совет», «Спасибо, что Вы у нас такая! Умница и красавица!», «Какая вы красивая просто вау», «Невероятная», - пишут люди.

Напомним, что Лилия Ребрик без макияжа поведала, что думает о родном доме после отдыха в Турции: "И все-таки...".

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