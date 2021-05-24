Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе, поділившись рецептом

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала дуже популярною телеведучою серед українців. Але красуня досягла успіху ще й в акторській грі в кіно і на сцені театру. Зараз зірка активно веде соціальні мережі, де ділитися з українцями своєю творчістю та особистими кадрами.

Цього разу Лілія опублікувала фото, на якому здалася в яскравій блузі, сидячи за столом. Ребрик в одній руці тримала окуляри, а в другій чашечку.

"Хтось каже: "дорого-багато", але насправді - дуже-дуже-дуже корисно. Хочу вам запропонувати смачний рецепт з спаржі. Розумію, що зараз 100 грамів коштує як кілограм полуниці в розпал сезону, але раджу: побалуйте себе цим делікатесом! Ви точно заслужили! До того ж - спаржу дуже легко готувати! Трохи відварив і підсмажив - і, вважай, готово! Але у мене рецепт вишуканий! Стане в нагоді і для прийому гостей, яких ви хочете вразити смачною їжею, і для сімейної вечері, і для пікніка, якщо раптом під рукою буде гриль", - написала Лілія.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спаржа-це дуже смачно", " ніколи не пробувала спаржу, але за вашим рецептом спробую обов'язково. Спасибі, Ліля", "спасибі за рецепт", "Чарівна красунечка".

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