Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик поділилася робочими моментами при підготовці до вистави
Як передає Politeka.net, Ребрик встигає не тільки працювати на телебаченні з щоденними ефірами, але також активно знімається в кіно і грає у виставах. У себе в Instagram вона поділилася відео з тренування, яке проводить для неї чоловік - хореограф Андрій Дикий. Чоловік зазначив, що захоплений працездатністю дружини, яка після ефірів і репетицій примудряється так активно танцювати.
Пізніше Ребрик показала виснажливі тренування з чоловіком в театрі. Судячи з усього, він ставив хореографію для вистави, в якій грає зірка.
"Хореограф - Дикий. Пашуть всі", - зазначила актриса.
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Ребрик додала, що ввечері вийде на сцену у виставі «Вбити або любити». Артистка опублікувала фото, показавши, в яку спокусливу особу перевтілилася. 40-річна зірка обрала сукню з надто глибоким декольте. Образ доповнили окуляри і зібране волосся.
"Граємо виставу", - підписала фото зірка.
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