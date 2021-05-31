Телеведуча Лілія Ребрик показала миле фото і заговорила про блондинок

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в соцмережі чарівним знімком, а в підписі до нього розповіла про день блондинки і про те, як їй бути представницею цього відтінку волосся.

На новій фотографії Лілія відображена на прогулянці, куди вийшла в карколомному образі. Як видно, перед камерою Зоряна красуня з'явилася в довгій легкій сукні кольору хакі, поверх якої накинула стильний мереживний піджак білого кольору. Її біляве волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до фотографії Ребрик написала про блондинок і зізналася, що вже близько 20 років вірна цьому відтінку волосся. "Скільки анекдотів про нас склали, скільки жартів придумали, скільки ярликів на нас повісили! Мені здається кумедні (і не дуже) вигадані історії про блондинок вже цілком можуть стати якимось окремим жанром народної творчості. За 20 років (а рівно стільки я залишаюся вірна кольору «блонд») я чула купу жартів: смішних і не дуже, і зовсім несмішних, а також дурних. Ну, що робити, я не скаржуся - так вже важка доля блондинки!",- поділилася телеведуча і щиро привітала всіх блондинок з їх днем.

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