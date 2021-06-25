Известная украинская актриса Лилия Ребрик показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей, а также актрисой театра и кино. Красотка также ведет социальные сети, где делится интересным контентом с сотнями тысяч украинцев, которые за ней следят.

В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором показалась в белой рубашке и штанах. Образ Ребрик дополнила стильной сумочкой. Красотка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия.

"Доброе утро", - написала Лилия.



"Вот смотрю на вас Лилечка и так вы похожи на Любовь Полищук,вы не родственники?", поинтересовалась одна фанатка, впомниная умершую легендарную актрису.

Фанаты сразу начали активно ставить лайки и писать комментарии:

"Доброе утро. Отличного вам дня и если будут съемки, то отличной и плодотворной работы", "О да, от вас веет нежной прохладой", "Доброе утро, отличного вам для", "Как всегда - божественная. Восхищаюсь. Приезжайте к нам. Будет кофе и до кофе".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала своего питомца.

Не так давно семья Ребрик решила завести собаку. В свежем посте Инстаграм Ребрик показала, как подрос их питомец за последнее время.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как развлекается с дочкой в бассейне

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