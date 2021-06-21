Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как проводит время с дочерью

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является не только успешной украинской телеведущей, но и актрисой театра и кино. Красотка вышла замуж в 2011 году Андрея Дикого и пара уже воспитывает двоих дочерей. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На фото, которое Лилия опубликовала в социальных сетях, красотка позировала в бассейне. Рядом можно увидеть маленькую дочь, которая была в круге. Красотки улыбались на камеру, а Ребрик в руках показывала тарелку с летними ягодами - черешней и клубникой.

"В 6.32 наступил день летнего солнцестояния. Но я его благополучно проспала, потому что хоть и люблю ранние подъемы, но любовь ко сну в выходные дни у меня все же прочнее! Тем не менее - зарядку я все же сделала (наш марафон продолжается), но несколькими часами позже. Даже было движение в стиле йоги, чей международный день сегодня отмечают! Так сказать отдала свое уважение популярном в мире занятию!

День сегодня самый длинный в году! Продлится 17 часов и 33 минуты, представляете - сколько часов можем наслаждаться всего одним летним днем!?! У нас сегодня в планах - катание на велосипедах, прогулки с Дикси, купание в бассейне, загар под палящим киевским солнцем и встреча заката перед короткой в ​​году ночью! Все это вместе с моей #дикая семейка! Ловим каждую минуту лета, которого мы так ждали! Ведь дальше все уже возвращается на зиму. Что уже успели сделать сегодня? Какие планы есть? Делитесь! Сделаем перекличку наших планов! Этот пост заряжен на то, чтобы они обязательно осуществились!", - написала Лилия.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы наслаждались лесом, лесными ягодами. Лилия вы супер !!!! Очень позитивная и приятная!", "Очень классно, наши девочки и мальчишки тоже купаются в бассейне. Вы просто супер!!!", "Приятного аппетита вам".

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