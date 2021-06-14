Шоумен и актер Юрий Горбунов, муж ведущей Кати Осадчей, произвел фурор одним селфи

Как известно, 50-летний Горбунов и его супруга скоро снова станут родителями. У Юрия это второй ребенок, а у Кати - третий. Горбунов является одним из самых узнаваемых артистов в стране, до сегодняшнего дня он ведет шоу "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Шалене весілля». Также Юрий играет в театре и озвучивает зарубежные мультфильмы.

В своем новом посте в Инстаграм шоумен опубликовал яркое фото, на котором предстал вместе с актерами Лилией Ребрик и Алексеем Вертинским, передает Politeka.net.

Троица позировала в гримерке после спектакля, уставшие и довольные.

"И еще один спектакль "Два анекдота на ужин" по рассказу Чехова стал историей!! Браво моим лучшим партнерам! # Чехов # представление # играем", - подписал кадр Горбунов.

Фото получило более тысячи "сердечек", а одной из первых "лайкнула" Осадчая.

"Плеяда любимых актеров 🔥👏", - прокомментировал поклонник Юрия.

Ранее мы рассказывали, как Горбунов показал место своей новой работы. По словам шоумена, он начал озвучивать главного персонажа нового голливудского мультфильма.

"Озвучивать анимационные фильмы это всегда очень интересно и весело, хотя и невероятно сложно! Как думаете, что это будет за мультфильм?", - заинтриговал артист.

"Гулливер"; "Подскажите)"; "Ждём 😍🔥"; "Удачи.😊"; "Мультики - это здорово! Класс! 👏", - отреагировали в Сети.

Напомним, Юрий Горбунов возвращается на большие экраны благодаря Dzidzio: "Аполлоны!"

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