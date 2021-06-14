Телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов снялся в новом фильме

Юрий Горбунов по образованию актер, но много лет назад устроился на телевидение, в результате став популярным ведущим, пишет Politeka.net. Сейчас время от времени Горбунов снимается в фильмах.

В частности, телеведущий вернется на большие экраны, снявшись в фильме с певцом Dzidzio (Михаилом Хомой). Юрий удивил внешностью, появившись с кучерявой шевелюрой.

Соответствующее фото актер опубликовал в своем Инстаграм.

"Аполлоны!! 😌😌😇😇😇", - написал Горбунов.

Публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Аполлон? Интересно увидеть 👏👏👏", "Дааа уж. 🔥", "На бумажки или на бигуди?", "Справа Аполлон похож на мою тещу😂", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏🔥", "Ты крутой", - написали пользователи сети.

Отметим, на Киностудии имени Александра Довженко начались съемки фильма "Где деньги?", режиссером которого стал Михаил Хома (DZIDZIO), он же выполнит и одну из главных ролей.

По сюжету пианист-авантюрист Миша ищет деньги для освобождения друга из-под ареста, ради чего устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста, в котором есть деньги.

Специально для ленты построили помещения, изображающих дом старушки.

Телевизионная премьера комедии состоится на ТРК «Украина», которому продали права на фильм еще на старте производства.

Отметим, что это не первая комедия с DZIDZIO в главной роли. Ранее он снялся в фильмах: "Контрабас", "Первый раз" и других.

Напомним, что Горбунов в трусах развел ноги перед камерой, релаксируя с беременной Осадчей: "Фантазируйте...".

Также Politeka писала, что муж беременной Осадчей Горбунов на фоне грузовиков заинтриговал кадром новой работы: "Будете удивлены".

А еще Politeka сообщала, что муж беременной Осадчей Горбунов похвастался началом съемок нового фильма, видео уже в сети: "С Богом!".