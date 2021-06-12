Украинский актер, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов заинтриговал кадрами со съемок нового фильма

Так, на странице в Инстаграм одного из самых узнаваемых артистов в стране, появилось новое видео, передает Politeka.net(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«С Богом !! Мы начали! Всем веселых и производительных съемок !! До встречи на экранах !!», - написал Горбунов, не уточнив о каком фильме идет речь.

Отметим, что 50-летний Юрий Горбунов находится в браке с журналисткой и звездой программы "Светская жизнь" Екатериной Осадчей. Пара ждет пополнение в семье, у них должен родиться второй ребенок.

Звездные родители уже воспитывают младшего сына Ивана, которому 4 года. Также у 37-летней Кати есть старший сын Илья, который живет отдельно.

Горбунов является ведущим таких мега-популярных проектов, как "Голос країни" и "Танці з зірками", кроме того он выступил в качестве продюсера серии полнометражных фильмов-комедий «Безумная свадьба».

Ранее мы рассказывали, Горбунов вызвал бурю в Сети, выложив фото из Турции, на котором сидел в тени беседки. Шоумен призвал украинцев помечтать: "Думайте, размышляйте, фантазируйте и обязательно мечтайте, каждую свободную минуту!".

Напомним, беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая растерялась, говоря о маме, трогательное видео: "Она самая...".

Также Politeka писала, Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".