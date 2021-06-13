Отдохнувший за границей актер и телеведущий Юрий Горбунов уже вернулся домой и плотно взялся за работу

Об этом артист сообщил у себя в Инстаграм, заинтриговав первыми кадрами со съемок, передает Politeka.net.

Как известно, 50-летний телеведущий проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Юрий Горбунов находится в браке с журналисткой и звездой программы "Светская жизнь" Екатериной Осадчей. Пара ждет пополнение в семье, у них должен родиться второй ребенок.

Звездные родители уже воспитывают младшего сына Ивана, которому 4 года. Также у 37-летней Кати есть старший сын Илья, который живет отдельно.

По возвращению из отпуска в Турции, Юрий с головой окунулся в работу и показал первые кадры со съёмок нового фильма не уточнив какого именно.

Он лишь только сказал, что зрители будут впечатлены.

"Съемочный сезон стартовал !! Вы будете приятно удивлены новым фильмом !! С Богом !!", - написал он.

В кадре Юрий позирует в белоснежной рубашке и солнцезащитных очках на фоне грузовиков.

Поклонники теряются в догадках, что будет.

"Фото отличное и Патриотическое)",

"Уже и бешенаясвадьба 3 вышла а до сих пор нет "Бешеные крестины" 1 и 2 и дальше", - спрашивают в сети.