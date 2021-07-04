Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась необычным рецептом
Звезда регулярно общается в Инстаграм со своей аудиторией, пишет Politeka.net. На страницу звезды подписано сейчас 722 тысячи пользователей сети.
Блондинка регулярно публикует посты, в частности, в которых раскрывает разные рецепты. В частности, в этот раз Ребрик поступил запрос что-то приготовить из воды.
Так, звезда предлагает создать воду Сасси, которая, по слухам, помогает похудеть и ускоряет метаболизм.
Рецепт от телезвезды:
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- 1 литр охлажденной воды;
- 1 небольшой корень имбиря;
- 1 небольшой огурец;
- половина 1 лимона;
- несколько листов мяты.
Нарезать тонкими кружками лимон и огурец, натереть имбирь (должна получиться примерно чайная ложка мякоти).
Все ингредиенты залить водой и поставить в холодильник на ночь, за это время продукты отдадут все полезные вещества в воду, а утром можно наслаждаться.
Стоит отметить, что свой пост ведущая подкрепила фото, где позирует в красивом платье и соломенной шляпке, завершив образ темными очками.
За два часа публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.
"❤️ Спасибо за рецепт, сегодня же приготовлю такую водичку! 🔥❤️", - написал один из пользователей сети.
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