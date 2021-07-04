Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась необычным рецептом

Звезда регулярно общается в Инстаграм со своей аудиторией, пишет Politeka.net. На страницу звезды подписано сейчас 722 тысячи пользователей сети.

Блондинка регулярно публикует посты, в частности, в которых раскрывает разные рецепты. В частности, в этот раз Ребрик поступил запрос что-то приготовить из воды.

Так, звезда предлагает создать воду Сасси, которая, по слухам, помогает похудеть и ускоряет метаболизм.

Рецепт от телезвезды:

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  • 1 литр охлажденной воды;
  • 1 небольшой корень имбиря;
  • 1 небольшой огурец;
  • половина 1 лимона;
  • несколько листов мяты.

Нарезать тонкими кружками лимон и огурец, натереть имбирь (должна получиться примерно чайная ложка мякоти).

Все ингредиенты залить водой и поставить в холодильник на ночь, за это время продукты отдадут все полезные вещества в воду, а утром можно наслаждаться.

Стоит отметить, что свой пост ведущая подкрепила фото, где позирует в красивом платье и соломенной шляпке, завершив образ темными очками.

За два часа публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"❤️ Спасибо за рецепт, сегодня же приготовлю такую водичку! 🔥❤️", - написал один из пользователей сети.

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