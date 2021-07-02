Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, кто радует ее, когда она дома
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото со своей белокурой малышкой, собачкой Дикси. Как известно, семья телеведущей лишь недавно завела питомца, но уже не представляют своей жизни без нее. На фото Ребрик позировала с собакой на траве, держа ее на руках.
«Сегодня, оказывается, международный день собак! Как мы раньше жили без нашей Дикси? У вас есть собака? Расскажите в комментариях о своем четвероногого любимца», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники стали делиться фактами о своих четвероногих друзьях, а также оставлять комплименты Ребрик и ее собачке.
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«Это неотъемлемая часть, без этих верных и преданных жизнь не полна. Они прекрасны и любимы», «Лялюся», «Вы классные», «Красивая собака», «Какая красотка Дикси», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лилия Ребрик рассказала рецепт десерта, которым спасается от жары: "Можно есть просто ложками...".
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик, получив ушиб, не может ходить без посторонней помощи: "Упал, очнулся...", фото.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала пикантное видео, как проводит досуг с мужем: "Заряжаемся позитивом".