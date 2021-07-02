Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про, що з нею сталося в четвер

Телеведуча розповіла, що з нею сталося, показавши зворушливі кадри, пише Politeka.net.

Зірка зізналася, що цей четвер виявився для неї важким днем. Лілія опублікувала свою історію в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео чоловік Ребрик, танцюрист Андрій Дикий, ніс її на руках. Чоловік кружляв дружину і цілував, а пізніше посадив на стілець.

"У когось понеділок день важкий, а у мене таким виявився четвер! І що цікаво - ніяких "впав-отямився-гіпс"🤣! Схема була така "впав, отямився, пошкодження зв'язок😢", і це дорівнює двом тижням в бандажі, спокої, без каблуків і на знеболюючих! Але і не думайте: навіть це не виб'є мене з ладу! P. S. Правда чоловікові таки довелося нести мене на руках 😘 @andrii_dykyi ❤️❤️❤️❤️", - написала Лілія.

За годину публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Лілію, якнайшвидшого одужання Вам! Дуже здивувалася, побачивши вас сьогодні в "Ранку" без каблуків. Захоплююся бойовим настроєм і бадьорістю духу!", "Які ви милі ❤️🤗 такі справжні і щирі", "хороша пара) а мені завжди здається, що Лілі ніколи не сумує, це так прекрасно, більше б таких людей".

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