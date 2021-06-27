Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как развлекается с мужем

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является успешной украинской телеведущей. Красотка также успела построить карьеру актрисы театра и кино. Девушка еще ведет социальные сети, где делится интересным конентом, радуя фанатов.

На новом видео, которое Лилия опубликовала в Инстаграм, красотка танцует вместе с мужем Андреем Диким. Парочка на паркете восхитила зажигательными движениями, показав, как нужно двигаться.

"Люблю ощущение легкости и беззаботности ... Но впереди очень сложный график, поэтому заряжаемся позитивом и настроением. Только так!", - написала Лилия.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Вы так круто двигаетесь, пусть этот танец, не заканчивается никогда", "Круто, когда ты со своей половинкой, на одной волне!", "Как хорошо любоваться вашей парой. Вы лучшие".

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