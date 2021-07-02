Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о, что с ней произошло в четверг
Телеведущая рассказала, что с ней произошло, показав трогательные кадры, пишет Politeka.net.
Звезда призналась, что этот четверг оказался для нее тяжелым днем. Лилия опубликовала свою историю в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На видео супруг Ребрик, танцор Андрей Дикий, нес ее на руках. Мужчина кружил жену и целовал, а позже посадил на стул.
"У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно - никаких «упал-очнулся-гипс» 🤣! Схема была такая: «Упал, очнулся, повреждения связок😢», и это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя! P.S. Правда мужу таки пришлось нести меня на руках 😘 @andrii_dykyi ❤️❤️❤️❤️", - написала Лилия.
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За час публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев:
"Лилия, скорейшего выздоровления Вам! Очень удивилась, увидев Вас сегодня в "Ранку" без каблуков. Восхищаюсь боевым настроем и бодростью духа!", "Какие вы милые ❤️🤗 такие настоящие и искренние", "Хорошая пара) а мне всегда кажется, что Лили никогда не унывает, это так прекрасно, больше бы таких людей".
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