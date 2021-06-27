Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як розважається з чоловіком

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є успішною українською телеведучою. Красуня також встигла побудувати кар'єру актриси театру і кіно. Дівчина ще веде соціальні мережі, де ділиться цікавим конентом, радуючи фанатів.

На новому відео, яке Лілія опублікувала в Instagram, красуня танцює разом з чоловіком Андрієм Диким. Парочка на паркеті захопила запальними рухами, показавши, як потрібно рухатися.

"Люблю відчуття легкості і безтурботності ... Але попереду дуже складний графік, тому заряджаємося позитивом і настроєм. Тільки так!",- написала Лілія.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ви так круто рухаєтеся, нехай цей танець, не закінчується ніколи", "Круто, коли ти зі своєю половинкою, на одній хвилі!", "Як добре милуватися вашою парою. Ви найкращі".

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