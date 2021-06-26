Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розкрила рецепт домашнього морозива
Телеведуча знаходить час на ведення Instagram, в якому ділиться постами про своє особисте і професійне життя, пише Politeka.net. Цього разу популярна блондинка розкрила рецепт домашнього морозива, яким з сім'єю рятується від спеки.
Пост Ребрик підкріпила знімком з дочкою, з якою тримали ріжки.
Рецепт фісташкового морозива
- 200 гр несолоних фісташок;
- 2 склянки молока;
- 0,5 склянки жирних вершків;
- 4 жовтки;
- 1 склянка цукру;
- 0,5 склянки несолодкого йогурту;
- вафельні ріжки і тертий шоколад (за бажанням).
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Спосіб приготування
Фісташки очистити від шкаралупи, подрібнити блендером, пересипати в невелику каструлю. Потім додати молоко і вершки. Довести до кипіння.
Жовтки і цукор збити до стану пишної маси й додати в каструлю. Все добре перемішати, поставити на водяну баню хвилин на 8, і помішувати.
Дати охолонути під закритою кришкою і додати йогурт. Знову все перемішати і заховати в морозилку, а як тільки почне замерзати - дістати і збити. А далі - знову заховати і приблизно через 30 хвилин збити ще раз, і залишити заморожуватися.
Вафельні ріжки можна купити, а можна їсти просто ложками і зверху посипати тертим шоколадом.
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