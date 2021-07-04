Ведущая Лилия Ребрик поделилась летним настроением с публикой
40-летняя звезда порадовала кадрами развлечений со своими домашними - мужем, хореографом Андреем Диким, двумя дочерьми и приехавшими в гости родителями с сестрой. Соответствующее видео Лилия опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Несколько лет назад Ребрик вместе с супругом обзавелись загородным домом в коттеджном поселке "Лесное озеро". Действительно, двухэтажный особняк окружен лесом, а размеры приусадебной территории впечатляют. В частности, парочка установила круглый бассейн, который стал настоящим спасением в жаркие летние дни.
На кадрах Лилия вместе с родными весело провели время, плескаясь в водичке.
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"Ставьте ❤️ те, кто мечтает, чтобы летние выходные никогда не завершались! Посмотрим, сколько нас, единомышленников! У меня эти выходные - уютные и семейные! Приехали родители и сестра! Мы загорали, плавали, животы от смеха надрывали, наговорились! Ох, сколько полезного переделали 🤣 А ваши выходные как?", - спросила у пользователей Ребрик.
"Хочу к вам😍"; "Аааа😍 круто😍🔥!!!! Какие вы молодцы😘"; "Супер! 🔥"; "Круговорот Ребриков в природе 😂", - прокомментировали те.
Напомним, Лилия Ребрик, получив травму, не может ходить без посторонней помощи
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