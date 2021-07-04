Відома українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася незвичайним рецептом
Зірка регулярно спілкується в Instagram зі своєю аудиторією, пише Politeka.net. На сторінку зірки підписано зараз 722 тисячі користувачів мережі.
Блондинка регулярно публікує пости, зокрема, в яких розкриває різні рецепти. Зокрема, цього разу Ребрик надійшов запит щось приготувати з води.
Так, зірка пропонує створити воду Сассі, яка, за чутками, допомагає схуднути і прискорює метаболізм.
Рецепт від телезірки:
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- 1 літр охолодженої води;
- 1 невеликий корінь імбиру;
- 1 невеликий огірок;
- половина 1 лимона;
- кілька листів м'яти.
Нарізати тонкими кружальцями лимон і огірок, натерти імбир (повинна вийти приблизно чайна ложка м'якоті).
Всі інгредієнти залити водою і поставити в холодильник на ніч, за цей час продукти віддадуть всі корисні речовини в воду, а вранці можна насолоджуватися.
Варто зазначити, що свій пост ведуча підкріпила фото, де позує в красивій сукні і солом'яному капелюшку, завершивши образ темними окулярами.
За дві години публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.
"❤️ Дякую за рецепт, сьогодні ж приготую таку водичку! 🔥 ❤ ️ ",- написав один з користувачів мережі.
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