Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала, хто радує її, коли вона вдома

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото зі своєю білявою крихіткою, собачкою Діксі. Як відомо, сім'я телеведучої лише недавно завела собаку, але вже не уявляє свого життя без неї. На фото Ребрик позувала з собакою на траві, тримаючи її на руках.

"Сьогодні, виявляється, Міжнародний день собак! Як ми раніше жили без нашої Діксі? У вас є собака? Розкажіть в коментарях про свого чотириногого улюбленця", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали ділитися фактами про своїх чотириногих друзів, а також залишати компліменти Ребрик і її собачці.

«Це невід'ємна частина, без цих вірних і відданих життя не повне. Вони прекрасні і улюблені», «Лялюся», «ви класні», «красива собака», "яка красуня Діксі", - пишуть користувачі Мережі.

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