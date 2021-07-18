Не жизнь, а сказка!

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась откровениями о жизни за городом

Как передает Politeka.net, соответственный пост звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

По ее словам, в последнее время она с семьей все больше времени проводит за городом, но такую жизнь она себе представляла по-другому.

"Превратилась.... в настоящего сельского жителя. Неожиданно даже для себя самой. Но что Лиля представляла под словами «загородная жизнь»? Себя с бокальчиком просеко в руках, на веранде, под пение птичек и шум сосен. А что Лиля имеет? Теплички во дворе, свои фрукты, овощи, ягоды и вот с замиранием сердца и настоящей гордостью мы уже собираем наш с мужем урожай!", - отметила телеведущая.

Ребрик пояснила, что о таком обрезе жизни она не могла и мечтать, и поделилась результатами работы на участке.

"Что в этом году вырастили собственными стараниями? Малину, клубнику, голубику, смородину, крыжовник, смородину. Кажется, уверенными шагами идем к фермерству", - рассказала Лилия.

Из-за разнообразия урожая телеведущая растерялась и попросила украинцев помочь с рецептами блюд, которые можно приготовить с этих ингредиентов.

"Пирог, пирожки, компот или может наливочку какую-нибудь? Пишите свои рецепты! Хочу что-то вкусненькое и витаминное из этого приготовить!", - подытожила Ребрик.

В комментариях под постом телеведущая получила немало ценных советов от своих поклонников и, судя по всему, нашла себе занятие на ближайшие дни.

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