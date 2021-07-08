Влад Яма с женой показал, как развлекается с Лилией Ребрик и ее мужем Андреем Диким

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной украинской телеведущей и актрисой театра и кино. Красотка на прошлой неделе получила травму, о чем рассказала у себя в Инстаграм. Лилия отметила, что из-за повреждения связок ей предстоит ходить две недели в бандаже.

Но краасотку это не остановило от прогулки с мужем и семейством Влада Ямы, который поделился кадрами в своем Инстаграм. С ребятами также отдыхал телеведущий Анатолий Анатолич и его супруга Юлия. На видео можно увидеть большую компанию, которая сидела на яхте. На втором сторисе уже снимали детей Ребрик и Ямы и Анатолича.



"Полный газ", - обратился Влад к Анатоличу в начале путешествия.





"Прекрасный день", - подписал кадры Влад.

На страничке Анатолича можно увидеть еще фото на яхте. На кадре Влад сидел рядом с другом, вместе наслаждаясь суши.

"Встретились вдвоем с Владом Ямой обсудить камингаут MELOVIN. О результатах переговоров расскажем позже", - написал Анатолич.

Напомним, раздетый Влад Яма из "Танців з зірками" показал, чья улыбка для него важнее других

А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, кого сильно боится уже много лет

Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" с женой попали под удар стихии прямо на трассе, кадры



