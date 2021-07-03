Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как проводит время с сыном
Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом. Красавчик уже успел женится на красотке Лилии, которая ему родила сына Леона. Первое время Влад не показывал лицо малыша, а теперь довольно часто можно увидеть фото и видео с мальчиком на страничке в Инстаграм Влада.
В этот раз хореограф показал, как играет в баскетбол с сыном. Влад и Леон были в одних шортах, сняв даже футболки.
"Такая штука, в это кольцо, с штрафной линии попал 6 из 7, что в принципе для меня обычный результат. Сейчас проверим, насколько это закономерно", - сказал Влад.
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"Здрасте. Меня зовут Леон", - сказал малыш.
"Пока одна из двух", - написано на втором кадре.
"А потом 5 подряд залетело, естественно", - написал Влад.
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