Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как проводит время с сыном

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом. Красавчик уже успел женится на красотке Лилии, которая ему родила сына Леона. Первое время Влад не показывал лицо малыша, а теперь довольно часто можно увидеть фото и видео с мальчиком на страничке в Инстаграм Влада.

В этот раз хореограф показал, как играет в баскетбол с сыном. Влад и Леон были в одних шортах, сняв даже футболки.

"Такая штука, в это кольцо, с штрафной линии попал 6 из 7, что в принципе для меня обычный результат. Сейчас проверим, насколько это закономерно", - сказал Влад.

"Здрасте. Меня зовут Леон", - сказал малыш.

"Пока одна из двух", - написано на втором кадре.

"А потом 5 подряд залетело, естественно", - написал Влад.

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