Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма рассмешил выходкой возле бассейна
38-летний танцор сейчас находится за границей. По всей видимости, он выступает в качестве жюри на танцевальных конкурсах. Влад решил насмешить подписчиков своим новым постом в Инстаграм, показав, что такое настоящий "краш", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Яма предстал возле открытого бассейна (и, судя по геометке, в Болгарии), будучи в белой майке-алкоголичке с принтом и серых шортах. Загорелый и подкачанный танцор эпично продефилировал вдоль бассейна, а в это время девчонки, стоявшие на бортике, как один, падали в воду, не в силах "устоять на ногах" перед таким красавцем.
В конце концов танцор не смог сдержать улыбки, "стерев" с лица брутальное выражение.
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"А что такое КРАШ?.. 🙄", - с иронией спросил в подписи Яма.
И тут же получил ответы в комментариях:
"Девок наповал 😂😂😂🔥🔥"
"В Гугле есть определение, я спрашивал ✊"
"Краш = авария!)"
"Супер!!!🔥 Девчонки чётенько попадали👏"
"Вид"
"Идеально😂"
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