Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма рассмешил выходкой возле бассейна

38-летний танцор сейчас находится за границей. По всей видимости, он выступает в качестве жюри на танцевальных конкурсах. Влад решил насмешить подписчиков своим новым постом в Инстаграм, показав, что такое настоящий "краш", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Яма предстал возле открытого бассейна (и, судя по геометке, в Болгарии), будучи в белой майке-алкоголичке с принтом и серых шортах. Загорелый и подкачанный танцор эпично продефилировал вдоль бассейна, а в это время девчонки, стоявшие на бортике, как один, падали в воду, не в силах "устоять на ногах" перед таким красавцем.

В конце концов танцор не смог сдержать улыбки, "стерев" с лица брутальное выражение.

"А что такое КРАШ?.. 🙄", - с иронией спросил в подписи Яма.

И тут же получил ответы в комментариях:

"Девок наповал 😂😂😂🔥🔥"

"В Гугле есть определение, я спрашивал ✊"

"Краш = авария!)"

"Супер!!!🔥 Девчонки чётенько попадали👏"

"Вид"

"Идеально😂"

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