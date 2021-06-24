Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя на кухне
Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом. Красавчик обожает танцевать, а также занимается спортом и развивает свой блог в Инстаграм.
В этот раз Влад Яма решил показать, как готовит салат. Хореограф не смог себя остановить, поэтому готовил в танце.
"Да, я готовлю не каждый день, но только с таким настроением! Желание поразить своих родных, веселая музыка, любимые ингредиенты - и вперед! .. Итак, берем:
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Беременная Осадчая в Одессе ушла в отрыв с Каменских и Хименесом-Браво: фото с вечеринки
Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой
Забавы на воде обернулись трагедией, девочки до последнего звали на помощь: "Не умела плавать"
В ДТП на украинской трассе погибли люди, среди пострадавших дети: кадры и детали аварии
- огурец очищенный
- томат желтый
- томат красный
- лук ялтинская
- листья шпината
- мякоть грейпфрута
- салатная заправка с травами
- орех пекан
- сыр пармезан
- авокадо
Перемешиваем, танцуем, и - вуаля!
Можно и не танцевать, но тогда за вкус я не отвечаю", - написал Влад.
Сообщалось, что знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма побаловался словно ребенок.
На новых фото Яма побаловался словно ребенок. Хореограф сел на качели и раскачался, при этом было видно, что он испытает удовольствие, ведь лицо Влада было в улыбке.
"ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ ОСТАВАТЬСЯ НЕМНОГО РЕБЕНКОМ", - написал танцор.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" растрогал чувственным фото с женой
А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" удивил внешностью в спортзале
Также Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, как дурачатся ее муж с маленьким сыном