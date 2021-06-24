Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал себя на кухне

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом. Красавчик обожает танцевать, а также занимается спортом и развивает свой блог в Инстаграм.

В этот раз Влад Яма решил показать, как готовит салат. Хореограф не смог себя остановить, поэтому готовил в танце.

"Да, я готовлю не каждый день, но только с таким настроением! Желание поразить своих родных, веселая музыка, любимые ингредиенты - и вперед! .. Итак, берем:

- огурец очищенный

- томат желтый

- томат красный

- лук ялтинская

- листья шпината

- мякоть грейпфрута

- салатная заправка с травами

- орех пекан

- сыр пармезан

- авокадо

Перемешиваем, танцуем, и - вуаля!

Можно и не танцевать, но тогда за вкус я не отвечаю", - написал Влад.

Сообщалось, что знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма побаловался словно ребенок.

На новых фото Яма побаловался словно ребенок. Хореограф сел на качели и раскачался, при этом было видно, что он испытает удовольствие, ведь лицо Влада было в улыбке.

"ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ ОСТАВАТЬСЯ НЕМНОГО РЕБЕНКОМ", - написал танцор.

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