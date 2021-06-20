Знаменитый украинский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал своего 72-летнего отца, и признался в чем хочет быть похожим на него

Как пишет Politeka.net хореограф рассказал об этом на своей странице в Instagram и поделился семейным фото, на котором сын Леон и папа хореографа – Николай Петрович. Фотографию Влад Яма показал по случаю Дня отца, который в 2021 году в Украине празднуют 20 июня.

"Уже 5 лет это в том числе и мой праздник. Но сейчас не обо мне. Папа, ты - мой кумир. Я всегда хотел быть похожим на тебя. Быть таким именно сильным, дисциплинированным и трудолюбивым. Так же любить жену и детей. Нести ответственность за свои поступки. Ценить семью более всего. Надеюсь, пока получается) Люблю тебя! Жена и внук присоединяются!..❤ С Днем Отца!..",- написал Влад Яма.

Николай Петрович Яма - педагог-историк. 30 июня ему исполнится уже 73 года, при этом папа Влада Ямы выглядит довольно молодо, как для своего возраста.

Как известно Влад Яма женат на Лилианой Кудлай. У них есть сын Леон, которому сейчас пять лет. Отметим, что длительное время хореограф не показывал лица ребенка на фотографиях в сети.

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" в пижаме "завалился" к Никитюк.

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