Жена знаменитого украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы похвасталась их подросшим сыном

Лилия Яма часто публикует в Инстаграм семейные фото с мужем и сыном. Как пишет Politeka.net, на этот раз жена хореографа решила предупредить девушек о будущем покорителе сердец.

Так, в новом посте Лилия опубликовала снимок их с Ямой 5-летнего сына Леона. На фото мальчик позирует как настоящая модель. Для фотосессии ему подобрали стильный белый костюм в черную полоску.

«Девочки, родила вам красавчика. Лео сказал, что ждёт ваши лайки и комментарии», - подписала фото Лилия.

Впрочем, в комментариях Яма тут же поправил жену.

«Я... это... тоже старался...», - с юмором заметил танцор.

Поклонники пары не смогли пройти мимо этого поста.

«Невероятный суперЛео», «Пусть растет здоровым и счастливым!», «Красавчик, наверное в саду и в школе уже все девушки влюблены) Валентинок ему не будет не хватать», «как удивительно он одновременно похож и на маму, и на папу) Красивый мальчик!», «Мальчик – красавчик», - пишут люди.

До этого мы писали, что Влад и Лилия Ямы поделились романтичными кадрами с отдыха.

Для съемки Лилия выбрала свадебное платье, а Влад надел черный костюм. В этот раз супруги решили устроить незабываемую фотосессию в Карпатах.

Напомним, что супруга Влада Ямы из "Танців з зірками" после конкурса красоты поразила внешностью даже мужа: фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма похвастался роскошной квартирой с "королевской" ванной на Западной Украине: "О, золото...".

Также Politeka писала, что Влад Яма на отдыхе в Закарпатье заснял скорбное зрелище: "Разворовывают страну".