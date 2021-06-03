Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма стал свидетелем преступного отношения к природе Украины во время отдыха с семьей

Накануне артист с женой и сыном отправились в импровизированный «тур» по Прикарпатью. В процессе Яма активно делился соответствующими кадрами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судя по публикациям, семья танцора весело проводила время в поездке, однако, в какой-то момент они стали свидетелями неприятной сцены.

Так, на трассе Яма заснял на камеру большой грузовик, который вывозил спиленные деревья.

«Разворовывают страну», - с досадой подписал эти кадры танцор.

Стоит отметить, что контрабанда древесины сейчас действительно большая проблема для Закарпатья. Недавно налоговая милиция ГУ ГФС Ивано-Франковской области совместно с СБУ сообщили о пресечении схемы незаконного вывоза древесины из Украины.

В частности, сообщалось, что контрабандисты ежемесячно отправляли в Молдову 8-10 грузовиков с незаконно вырубленными деревьями на общую сумму около 1,5-2 миллиона гривен.

Отметим, что ранее Яма также удивился обстановкой в Буковеле, куда приехал на отдых. Танцор вышел утром на пробежку в начале лета и удивился температуре в 4 градуса тепла. Впрочем, это не помешало тренировке артиста.

Напомним, окоченевший Влад Яма показал, что сейчас творится в Буковеле: "Ни одной живой...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма, встав на одно колено, сделал предложение руки и сердца эффектной брюнетке: "Вау!".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, в какого стильного парня превратился его сын: "Уже не малой".