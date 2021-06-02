Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма произвел фурор свежими кадрами

К своим 38 годам танцор успел добиться невероятных высот в шоу-бизнесе. Кроме "Танців з зірками", он являлся судьей таких телевизионных проектов, как «Танцуют все!», «Украина имеет талант» и «Модель XL», а также был членом жюри «Лиги Смеха».

Сейчас хореограф находится на отдыхе в горах, судя по его свежим "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Яма предстал на кадрах не сам, а в компании эффектной брюнетки. Несмотря на дождь, Влад устроил романтическое свидание в живописном месте и даже встал на одно колено.

Конечно, брюнеткой оказалась его супруга Лилиана, с которой они в браке уже шесть лет, а в отношениях и того куда больше. Их по достоинству называют чуть ли не самой красивой парой в украинском шоубизе.

Яма с женой решили немного подурачиться перед камерами и, заодно, еще раз подтвердить пылкие чувства друг к другу.

"Я б тебе сделал предложение, но уже делал", - сказал Влад.

"Можно еще раз!, - с улыбкой ответила ему жена, протянув ручку, - Я жду!"

"Вау!", - заявила она, когда муж встал на одно колено.

Отметим, первая встреча Влада Ямы с любовью всей его жизни состоялась 14 лет назад. По словам Лилианы, этот момент напоминал кадр из романтического фильма, в котором двое встречаются глазами — и больше не расстаются.

«Тогда я еще не знала, насколько все далеко зайдет! Но как же я рада, что все-таки зашло! И как мы встретили сказочный рассвет… Рассвет наших отношений. Люблю…❤️Очень…», - делилась девушка у себя в Инстаграм.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".