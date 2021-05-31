Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как развлекается под дождем

Артист в самом первом сезоне шоу 2006 года выступал в паре с певицей, Натальей Могилевской, пишет Politeka.net. С тех пор он завоевал огромную популярность на украинском ТВ, и сейчас принимает участие, а также становится судьей различных проектов.

Много времени хореограф уделяет не только танцам, но и спорту. Даже во время дождя Яма не может отказаться от бега. Соответствующее видео артист опубликовал в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Влад бежит в спортивном костюме, а позже выдает несколько "па".

"КАК ХОЧУ, ТАК И бегаю 🕺", - написал артист.

Почти за полчаса публикация собрала примерно 8000 просмотров и много комментариев.

"Готов смотреть такой марафонский забег вечно))", "Класс 🤣🕺", "Это точно", "Озвучка - Агонь!!!", "А что, кто сказал что так можно 😉😉😉", "😂красавчик", "Хахахаха это считается 🙌😂😂", "Когда узнал что ЗП начислили😅", "Классс", "Я тоже так бегаю 😉", "если Вы в Одессе .... а в Коломыю слабо добежать или дотанцевать? 😂😂😂", "😁 супер) теперь и самой захотелось внести коррективы в свою ежедневную утреннюю пробежку 🔥 одно жаль, что в 5 часов малолюдно 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Влад Яма в пять лет случайно попал на выступление участников чемпионата СССР по бальным танцам и сразу влюбился в танцы. После чего родители отдали его на соответствующие занятия.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".