Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма растрогал новым семейным фото

Как и многие звезды украинского шоу-бизнеса, танцор не обошел стороной важный праздник – Международный день защиты детей, который отмечают 1 июня. По этому поводу он поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Яма показал главного ребенка в своей жизни – своего сына Леона. На черно-белом фото отец сидит у окна и прижимает к себе сына, который трогательно облокотился на его ногу. Стоит отметить, что оба Ямы выбрали для фотосессии одинаковые рубашки со стильным принтом.

При этом, на снимке отец и сын мило улыбаются. От фото так и веет теплом.

«Мой любимый человек...С Праздником!», - подписал снимок Яма.

Его поклонники тут же отреагировали на эту публикацию.

«Наш малой уже не пупс, и не малой!», «На стиле», «С праздником! Красивые парни», «Какие симпатичные ребята», «Так похожи! С праздником! Счастливого детства!», «На мамочку очень похож сыночек», - пишут люди.

Ранее мы писали, что жена Ямы Лилия опубликовала фото в Инстаграм, на которых позировала вместе с Владом. Как можно понять, семейство отправилось на конкурс красоты, где хореограф был судьей. Лилия позировала в платье с вырезом и декольте, а в Влад в костюме.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поразил поведением на пробежке по городу: "Как хочу, так и...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" не смог скрыть эмоций на конкурсе красоты и назвал лучшую: "Победила...".

Также Politeka писала, что супруга Влада Ямы из "Танців з зірками" после конкурса красоты поразила внешностью даже мужа: фото.