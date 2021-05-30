Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", вместе с женой Лилией отправились на конкурс красоты

Как пишет Politeka.net, Влад Яма с Лилией уже более 10 лет вместе, хотя оформили официально отношения только в 2015 году. У пары есть красавчик-сын, но семья хочет еще детей. Не забывают Влад и Лилия о социальных сетях, в которых делятся творчеством и личными кадрами.

В этот раз Лилия опубликовала фото в Инстаграм, на которых позировала вместе с Владом. Как можно понять, семейство отправилось на конкурс красоты, где хореограф был судьей. Лилия позировала в платье с вырезом и декольте, а в Влад в костюме.

"Посетили праздник красоты. И знаете что ...

Судья, слева от меня, сказал, что я бы победила в этом конкурсе", - написала красотка.

"300%", - ответил Влад Яма.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарные", "Сказочно красивые", "Очень красивые", "Какие фотографии прекрасные, вы такая красивая пара. Счастья вам любви здоровья и всего самого наилучшего", "Судья что слева прав! Думаю Вы и других стимулируете выглядеть так каждый день для своих личных судей".

Напомним, Приходько сверкнула фигурой в коротком топе, засмущав даже Влада Яму

А еще Politeka писала, что Влад Яма в розовой рубашке впечатлил Маричку Падалко

Также Politeka сообщала, что Влад Яма слился в поцелуе с Позитивом из "Время и Стекло", кадры облетели Сеть



