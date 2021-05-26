Известный украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма прокомментировал поцелуй с Позитивом
Украинский хореограф и ведущий Влад Яма в передаче "Неймовірна правда про зірок", которая 24 мая вышла на канале СТБ, признался, что ему стыдно за поцелуй с украинским певцом Позитивом (Алексеем Завгородним), сообщает Politeka.net.
Осенью 2020 года в эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" случился эмоциональный поцелуй украинских телезвезд. Поцелуй пары запечатлен на девятой минуте видео.
"Мне стыдно. Надеюсь, не только мне стыдно. Я до сих пор не знаю, что это было. Было или не было? К сожалению, было", – заявил Яма.
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Пользователи под видео никак не могут забыть эпичный момент любимого шоу и пишут комментарии: "У них уже роман. Дикусар же ушел и у кого-то ж должен быть роман", "Момент с Ямой, я ору😂", "Дантес целует Ласточкина в Лиге смеха,тут Позитив Яму. Боюсь представить,что будет дальше))", "Позитив красавчик сделал Яму треба ище Кухар в засос ато много базикае может закроется", " Поцелуй Позитива и Ямы агонь)".
Ранее Влад Яма разместил в микроблоге снимок вместе с маленьким сынишкой Леоном и красавицей женой Влада Лилией в нарядном черном платье. Танцор взял ребенка на руки, а счастливая мама его поцеловала.
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