Известная украинская певица Анастасия Приходько впечатлила стильным образом для появления на телевидении и заставила смущаться самого Влада Яму

На днях артистка наделала шуму в Сети, опубликовав свое фото в белье после рождения третьего ребенка. Звезда показала тело без фильтров, вдохновив многих женщин. Как стало известно, 27 мая певица побывала на съемках нового шоу «Твій день» на канале «1+1», выбрав образ, который также позволил ей показать свою фигуру.

Как сообщает Politeka.net, Приходько поделилась фото из студии в своем Инстаграм. Для появления на телевидении певица выбрала стильный образ с белыми брюками и пиджаком, а также максимально коротким топом телесного оттенка.

На одном из фото Приходько позировала в этом наряде рядом с известной ведущей Русланой Пысанкой.

«Мы сегодня красотульки», - подписала снимок певица.

Она также сфотографировалась с одним из ведущих шоу, известным танцором Владом Ямой.

«Кто тут самый сексуальный танцор Украины? Правильно, Влад Яма», - написала Приходько.

Ее комментарий не остался незамеченным и явно засмущал хореографа.

«Краснею…», - написал Яма, перепостив у себя публикацию певицы.

Стоит отметить, что в своем образе Приходько выглядела очень эффектно.

Напомним, Настя Приходько растрогала кадрами с сыном, рождение которого скрывала: "Наблюдательный и хитрый".

Как сообщала Politeka, Приходько показала мужа-красавца, с которым была в шаге от развода: домашние кадры.

Также Politeka писала, что Приходько, распахнув рубаху, решилась показать тело после родов, честные фото: "Обвисший живот, растяжки".