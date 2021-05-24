Известная певица Анастасия Приходько показала, как выглядит после третьих родов

Как сообщает Politeka.net, новым откровенным постом певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Неожиданно, правда? А я не стесняюсь быть настоящей!» - написала Настя.

Приходько решила поддержать женщин, которые переживают из-за своего внешнего вида после родов, и показала свое фото без ретуши.

"Сейчас бодипозитив в моде. Но, как быть тем, кто привык всегда видеть одно отражение в зеркале, а после родов на тебя смотрит совсем другой человек🤦‍♀️ Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшие сисюли, неухоженность( ну, не все тут супермодели и отличный генофонд, когда от воды из под крана ты прекраснее Моники Белуччи). И бывает так, что просто нет сил что-либо предпринимать. Не будем забывать о частой послеродовой депрессии и гормонах". - отметила она.

Певица подчеркнула, что гордится тем, что стала мамой в третий раз.

«Я горжусь своей полосочкой на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне, я не стесняюсь своего живота который обвис и похож на тёрку, да у меня целлюлит. Да-да, ибо я кушала и помогала расти моему ребенку! Я горжусь своим животом (хотя я сейчас очень стараюсь его побороть😅) Но, я с гордостью его показываю Вам, я горжусь, что стала мамой в третий раз! Я хочу поддержать каждую маму, я знаю, как это сложно!» - отметила она.

Как известно, в 2010 году Анастасия Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году.

В 2013 году певица вновь вышла замуж. В августе 2015 года певица родила сына. А третий ее ребенок, тоже мальчик появился на свет в 2021 году. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но позже показала снимок малыша, когда ему исполнилсфя месяц.

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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