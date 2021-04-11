Шоу "Маска" продолжает удивлять даже после финала. Оказывается, одна из участниц стала мамой еще до выхода в эфир

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из пост-шоу. Видео появилось на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Неожиданно беременной участницей оказалась певица Анастасия Приходько. 33-летняя девушка выходила на сцену в костюме Стрекозы, будучи на последних сроках. Известно, что она родила третьего ребенка еще до старта "Маски". Кто именно появился в их семье, Анастасия пока держит в секрете.

Приходько созналась, что муж Александр изначально знал о ее участии в проекте и сопровождал весь съемочный процесс.

"Именно муж поехал на подписание контракта - тайна осталась в семье. Он весь съемочный процесс был со мной, потому что мне было уже очень сложно... Мы пытались скрыть, как могли, но уже срок был очень-очень большой... муж мне помогал все это время. Дети смотрели "Маску" и почему-то подумали, что я Жабеня. Все это время болели за Жабеня и потом очень расстроились, узнав, что я была в костюме Стрекозы", - поделилась Анастасия.

Зоркая Оля Полякова, одна из звездных детективов, рассказала о моменте, когда поняла, что Стрекоза в положении:

"Ты была на больших каблуках только два эфира и тут - ты уже тяжело выходила, переобушись в кроссовки... Я поняла, что ты беременна, потому что я знаю, как тяжело ходить на высоких каблуках!".

Смотреть с 1.00.17 минуты:

Напомним, Приходько на шоу "Маска" показала округлившийся живот, Полякова не могла удержаться: "Настя, а есть...".

Также Politeka писала, что Приходько сцепилась с Пригожиным, заступившись за участницу "Евровидения" от РФ: "Она же украинка!".