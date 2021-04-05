Известная украинская певица Анастасия Приходько после своего разоблачения на шоу «Маска» откровенно ответила на вопрос о беременности

Как стало известно в прошедшую субботу, именно Приходько скрывалась под маской Стрекозы на популярном шоу. В своем Инстаграм певица поделилась видео, в котором рассказала об этом опыте, пишет Politeka.net.

Стрекоза с самого начала вызывала большой резонанс благодаря своему голосу и необычному дизайну костюма. Еще сильнее подогревал интерес к персонажу ее округлившийся живот, а также весьма недвусмысленные намеки о беременности.

Когда выяснилось, что под маской Стрекозы скрывалась Приходько, звездные детективы попросили ее ответить, действительно ли она ждет ребенка. Певица не дала однозначного ответа, однако пообещала все раскрыть 5 апреля. В своем новом видео она действительно ответила на этот вопрос.

Так, Приходько показала свой живот и произнесла:

«Ну не видите, что я не беременна! Видите? Не беременна я!», - со смехом произнесла звезда.

Она также поделилась своими впечатлениями от шоу, которые оказались исключительно положительными. Однако, нашелся нюанс, который расстроил Приходько.

«Единственное, знаете что: я, наверное, в этой стране никогда не выиграю ничего! Я не могу понять: я сколько здесь уже живу….ну удивительно! У меня вообще не получается ничего здесь. У меня даже нет ни одной музыкальной награды в Украине и ни одного шоу я не выиграла», - откровенно призналась певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на видео.

«Я наверное больше расстроилась, что вы не беременны, чем что вас раскрыли (хотя ожидала вас в финале», «Ааа, не беременна, я расстроилась», «Вы невероятно талантлива а на этом шоу открылись ещё больше! успехов Вам», - пишут люди.

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