Известная певица Анастасия Приходько прокомментировала свое участие в Евровидении

Как сообщает Politeka.net, у себя в сторис Приходько показала материал, который вышел в СМИ под названием: «Самые провальные номера России на «Евровидении»: Пугачева, Приходько и другие».

Певица добавила короткий комментарий. «Пугачева, Приходько. Чем не достижение?» - написала она.

Приходько представляла Россию на Евровидении в году 2009 с песней «Мамо». Анастасия была выбрана на российском национальном финале отборочного конкурса, получив 25% голосов телезрителей. На правах представительницы страны хозяйки конкурса Анастасия Приходько выступила сразу в финале (под 10-м порядковым номером), где набрала 91 балл и заняла 11 место.

Алла Пугачева представляла Россию на Евровидении-1997 с песней «Примадонна».

Она заняла 15 место из 25.

Отметим, недавно Приходько также спросили, не собирается ли она на конкурс в 2022 году.

"Никогда не говори никогда. Но что-то от Украины у меня не получилось 3 раза. Я пыталась, но не получилось. Не хотят, чтобы я представляла эту страну. Наверное, нет!", - ответила певица.

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