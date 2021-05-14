Известная певица Анастасия Приходько рассказала откровенно, как оставаться красоткой и многодетной матерью одновременно

Артистка дважды выходила замуж, а сейчас она многодетная мать, передает Politeka.net. Первую дочь, Нанну, звезда родила в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Пара разошлась, и в 2013 году певица снова вышла замуж за бизнесмена, Александра. У супругов в 2015 и 2021 годах родились сыновья.

Теперь, чтобы снова привести свое тело в форму Настя регулярно взвешивается и показывает свой вес в социальной сети Инстаграм, ведь это мотивирует ее приблизится к цели . По словам певицы, ни одна диета не поможет без дополнительных процедур.

"Вот обязательно вместе с диетой добавлять процедурки", - написала Настя.

Приходько сообщила, что она едет на антицеллюлитный массаж, чтобы сделать кожу упругой и убрать целлюлит в некоторых местах. До беременности ее тело всегда было в форме благодаря массажу. "Во время беременности я сильно много ела, пила сладкой воды и кушала еду в МаксДональдс. Это все надо убрать", - говорит Приходько и советует массаж "starvac". Интересно, что "starvac" — физиотерапевтический аппарат для вакуумно-роликового масажа. В комплекте вакуумные и роликовые насадки, для воздействия на определенные участки тела с различной интенсивностью. Процедура проходит согласно выбранной специалистом программе, соответствующей потребностям конкретного пациента.

Стоит напомнить, что ранее звезда рассказала, что ее идеальный вес 50 кг. И сейчас она уже на финишной прямой - еще 6 килограмм и красотка. По ее словам, ей было очень красиво в этом весе и показала фото.

К слову, своенравная Приходько скрывала свою беременность и рассказала о ней только после рождения сына. При этом она продолжала скрывать пол новорожденного ребенка.

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