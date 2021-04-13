Певица Анастасия Приходько снова стала мамой несколько месяцев назад
33-летняя звезда тщательно скрывала свое интересное положение, даже участвуя в шоу "Маска", при чем на последних сроках. Все это время жену на сносях во время съемок сопровождал переживающий муж. Малыш стал третьим ребенком в семье, после 11-летней дочери и 5-летнего сына, передает Politeka.net.
Певица объяснила, почему прятала животик и не "светила" этим радостным известием на экранах.
"Я не торговала беременностью. Это слишком личное. Я публичный человек, и по идее, - я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности", - поделилась своими соображениями Анастасия, добавив, что ей хотелось как можно дольше защитить ребенка от публичности.
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Вперые открыто о беременности и рождении крохи звезда заговорила в пост-шоу "Маски". Так как уже все раскрылось, Приходько решила выставить фото с новорожденным. Пол малыша артистка по-прежнему хранит в тайне.
"Развенчаю мифы❤️ Уже родила 🙌 Вот он, мамин любимый человечек😍", - подписан кадр.
Пользователи кинулись поздравлять знаменитость с прибавлением:
"Ух ты ж! Поздравляю с рождением ребенка👏🙌 Счастья, здоровья крепкого вашей всей семье и конечно же малютке🙌❤️"
"Счастья Вашей замечательной семье! Теперь ждём «пополнения» в музыкальной биографии 🙌"
"Поздравляю! Здоровья и спокойных ночей! 🍼❤️"
"желаю наслаждаться в этом состоянии 🤗"
"У вас девочка?"
Напомним, Приходько на шоу "Маска" показала округлившийся живот, Полякова не могла удержаться: "Настя, а есть...".
Также Politeka писала, что Приходько рассказала об участии в "Маске" на сносях и как муж к этому отнесся: "Очень расстроились, узнав..."