Певица Анастасия Приходько тщательно скрывала свою беременность, даже участвуя в шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала провокационное фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым озадачила публику.
Так, Анастасия родила несколько месяцев назад, и только после окончания "Маски", решилась рассказать об этом в пост-шоу проекта. Пол малыша, как и его имя, звезда по-прежнему держит в секрете. Отметим, это уже ее третий ребенок. От первого брака у Анастасии есть 11-летняя дочь, а в нынешних отношениях - пятилетиний сын.
В соцсети Приходько решила объяснить причины своей скрытности:
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"Я не торговала беременностью. Это слишком личное. Я публичный человек, и по идее, - я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая! Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был ещё только у меня под сердцем❤️. Именно поэтому, моя третья беременность была под семью печатями и я благодарна команде @maskaukrainetv, что сохранили эту новость как можно дольше🙌. Но, теперь все стало известно) И да, третий ребёнок это прекрасно❤️❤️❤️ Меня переполняет счастье и я вся в мамских заботах💫".
На фото певица предстала в дерзком образе. из одежды на ней была лишь кожаная куртка-косуха и черные трусики. Более того, Анастасия добавила кадру остроты неприличным жестом, показав средний палец.
Пользователи, тем не менее, поддержали Приходько в комментариях, поздравив с рождением ребенка:
"В этой фотографии все прекрасно, милая 🥰 люблю вас💛💛💛 и правильно, что некоторым средний палец показываешь 😁🤗🥰💛" - "плохих людей много на земеле:)))🙌"
"От всей души поздравляю вашу семью с рождением малыша!!! Будьте счастливы!!!❤️"
"Классная девушка....😍"
"Поздравляю! ❤️ Вы крутая как певица так и мама! 👏🔥👏"
"Что, правда, уже третий ребенок на ручках, поздравляю! 👏" - "Родила, но давно!!! Теперь я многодетная мать❤️"
"Вы крутая!!!! супер ❤️ пример для подражания 😍"
Напомним, Приходько на шоу "Маска" показала округлившийся живот, Полякова не могла удержаться: "Настя, а есть...".
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