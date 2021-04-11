Шоу "Маска" продовжує дивувати навіть після фіналу. Виявляється, одна з учасниць стала мамою ще до виходу в ефір

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з пост-шоу. Відео з'явилося на YouTube-каналі проекту (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Несподівано вагітною учасницею виявилася співачка Анастасія Приходько. 33-річна дівчина виходила на сцену в костюмі Бабки, будучи на останніх термінах. Відомо, що вона народила третю дитину ще до старту "Маски". Хто саме з'явився в їхній родині, Анастасія поки тримає в секреті.

Приходько зізналася, що чоловік Олександр з самого початку знав про її участь у проекті та супроводжував весь знімальний процес.

"Саме чоловік поїхав на підписання контракту - таємниця залишилася в сім'ї. Він весь знімальний процес був зі мною, тому що мені було вже дуже складно... Ми намагалися приховати, як могли, але вже термін був дуже-дуже великий... Чоловік мені допомагав весь цей час. Діти дивилися "Маску" і чомусь подумали, що я Жабеня. Весь цей час вболівали за Жабеня і потім дуже засмутилися, дізнавшись, що я була в костюмі Бабки", - поділилася Анастасія.

Пильна Оля Полякова, одна із зіркових детективів, розповіла про момент, коли зрозуміла, що Бабка при надії:

"Ти була на великих підборах тільки два ефіри і тут - ти вже важко виходила, перевзувшись у кросівки... Я зрозуміла, що ти вагітна, тому що я знаю, як важко ходити на високих підборах!".

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Нагадаємо, Приходько на шоу " Маска "показала кругленький живіт, Полякова не могла втриматися:" Настя, а є...".

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