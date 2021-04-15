Певица Анастасия Приходько, ставшая мамой в третий раз, вызвала в Сети резонанс необычными "беременными" фото

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда, тщательно скрывавшая свое интересное положение, несколько месяцев держала в секрете рождение малыша. Теперь же, когда все стало известно, девушка делится кадрами с "животиком" и новорожденным в своем микроблоге в Инстаграм.

В частности, недавно Анастасия опубликовала скандальный снимок, на котором предстала практически без одежды - в трусиках и накинутой на плечи кожаной косухе. При этом она была с уже заметно округлившимся животом. И все бы ничего, но певица решила эпатировать публику неприличным жестом, показав средний палец.

На новом фото Приходько предстала уже совершенно в ином образе - нежном и милом. Певица позировала в "пушистом" белом свитере и опять же без штанов.

"Прошлое беременное фото вызвало резонанс🔥 Кто-то поздравлял, кто-то возмущался, кто-то вообще не понял🙄 Я люблю быть разной и главное, хочу и могу себе это позволить, не стесняясь своих самовыражений. Вот здесь я очень милая и тоже себе нравлюсь. Во мне живёт новая жизнь, моё сердце бьется в такт с малюсеньким сердечком малыша. Ну, разве это не прекрасно?", - подписала кадр звезда.

К слову, своенравная Приходько хоть уже и рассекретила радостное событие, продолжает при этом скрывать пол новорожденного. Правда, под одним из фото с малышом, появился любопытный комментарий от Оли Поляковой.

"Мальчишка❤️❤️❤️ поздравляю детка! Урааа!🔥" - "там не написано кто😂

Но спасибо тебе большое за поздравления!!!❤️🙌🔥 Обнимаю!"

Напомним, Приходько на шоу "Маска" показала округлившийся живот, Полякова не могла удержаться: "Настя, а есть...".

Также Politeka писала, что Приходько рассказала об участии в "Маске" на сносях и как муж к этому отнесся: "Очень расстроились, узнав..."