Известная украинская певица Анастасия Приходько показала, сколько весит теперь, после третьих родов

Не так давно стало наконец известно, что Анастасия не только скрывала свою беременность, но и уже родила третьего ребенка, пол которого она скрывала до последнего Отметим, артистка дважды выходила замуж, первую дочь, Нанну, звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы одиннадцать лет назад. Пара разошлась, и в 2013 году певица снова вышла замуж за бизнесмена, Александра. У супругов в 2015 и 2021 годах родились сыновья.

Теперь, после того, как Анастасия рассказала о своих третьих родах, она больше не скрывает жизнь и активно постит в стори различные фото и видео. В этот раз сначала Анастасия показала себя в красном спортивном костюме и черной куртке, а после показала традиционный утренний кадр.

"Завтра уже без, а сегодня сладкое!" - подмечает в стори Анастасия.

Каждое утро Настя взвешивается и показывает свой вес, ведь это мотивирует ее приблизится к цели. Сейчас Настя добилась отметки в 55, 7 килограмм. Причем по ее словам к финишной прямой осталось не так много – всего шесть кг, ведь с таким весом она чувствует себя замечательной и привлекательной.

Отметим, третью беременность звезда тщательно скрывала, а теперь продолжает интриговать поклонников, кто же у нее – мальчик или девочка. Недавно в своем микроблоге в Instagram артистка показала веселое фото со старшими детьми.

На новом снимке Анастасия запечатлена у себя дома, она позирует на перед камерой вместе со старшими детьми, хотя раньше уже показывала трепетные фотографии с новорожденным ребенком. Перед камерой семейство позирует не в полном составе – не хватает мужа певицы и малыша, но все равно, выглядят все на снимке очень весело и мило.

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