Певица Анастасия Приходько разоткровенничалась в Сети о своем внешнем виде, давая советы поклонницам

Как известно, 34-летняя звезда родила сына Луку в конце марта. Малыш стал ее третьим ребенком (после 11-летней дочери и 6-летнего сына).

Приходько всячески скрывала свое интересное положение - даже участвуя в шоу "Маска" уже на последних сроках беременности, она старалась держаться со всеми наравне, чтобы никто ничего не заподозрил. И только через месяц после тайных родов певица осмелилась познакомить публику с малышом.

С тех пор она активно делится своими родительскими буднями в Инстаграм, жалуясь, давая советы и радуясь каждому мигу материнства, передает Politeka.net.

В новых "сториз" певица без прикрас показала, как выглядит ее фигура после третьих родов.

"Я уже похожа на мумию! И молоко🤢 Кормить грудью, это целое испытание, если ты это делаешь правильно... А еще работа над телом... Я думаю, еще легко отделалась после третьего!!! Но кубики и косые нужно на место вернуть))", - сообщила она, встав на весы, которые показали 55 кг.

Поклонников очень заинтересовала диета певицы.

"Все едим либо приборами, либо чайной ложкой! И на прием пищи у вас есть 30 секунд. И так каждый час. При этом только отварное, паровое. Из овощей только помидор, листья салата, буряк. Из фруктов только банан... Рыбы в диете нет", - с радостью поделилась звезда, добавив, что ни одна диета не работает без процедур. В частности, Анастасия после родов возобновила курс антицеллюлитных массажей.

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